Vor 10 Jahren: Die "Horrorabfahrt" in Kitzbühel

Der 23. Jänner 2016 ist ein besonderer Tag in der Geschichte der Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel.

An diesem Tag vor zehn Jahren erlebte die Abfahrt auf der Streif bei der 76. Auflage den ersten Abbruch der Geschichte.

Starke Windböen sorgten zunächst dafür, dass der Start der Abfahrt zur Mausefalle hinunterverlegt und um eine Stunde nach hinten verschoben werden musste.

Die rund 50.000 Zuschauer hielten bereits bei Startnummer eins zum ersten Mal den Atem an. Otmar Striedinger stürzte nach einem Verschneider kurz vor der roten Linie ins Ziel, wobei sich sein Airbag öffnete.

"Glück im Unglück, ich bin fast als Rückenschwimmer ins Ziel", sagte der letztlich Zehntplatzierte und scherzte. "Der Airbag hat sich bezahlt gemacht. Ich habe gedacht, wenn der Schwarzenegger schon da ist..."

Es sollte der letzte Spaß an diesem Tag sein, denn was danach passierte, stellte vieles in Frage. Der Reihe nach stürzten Georg Streitberger sowie die Topfavoriten Hannes Reichelt und Aksel Lund Svindal in der Kompression vor der Einfahrt in die Traverse. Die Sicht war schlecht, zu schlecht für diese schlagige Piste.

