Nächster Erfolg - Auch ÖVV-Männer-Duos im WM-Sechzehntelfinale

Österreichs Beachvolleyballer feiern bei der WM in Adelaide das nächste Erfolgserlebnis.

Nächster Erfolg - Auch ÖVV-Männer-Duos im WM-Sechzehntelfinale Foto: © GEPA
Die beiden österreichischen Männer-Teams haben bei der Beach-Volleyball-WM in Adelaide das Sechzehntelfinale erreicht.

Timo Hammarberg/Tim Berger schlugen am Dienstag in der Lucky-Loser-Runde die Schweizer Adi Heidrich/Jonathan Jordan 2:0 (15,17).

Christoph Dressler/Philipp Waller bezwangen die norwegischen Brüder Markus und Adrian Mol 2:1 (16,-18,-13). Dorina und Ronja Klinger waren als Gruppenzweite direkt ins Sechzehntelfinale gekommen.

Die nächsten Gegner von Hammarberg/Berger sind am Mittwoch die Brasilianer Andre/Renato. Dressler/Waller treffen auf Hendrik Mol/Mathias Berntsen, den Bruder und Cousin ihrer Zwischenrundengegner. Die Klinger-Schwestern bekommen es mit den US-Amerikanerinnen Kelly Cheng/Molly Shaw zu tun.

