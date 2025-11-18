NEWS

Nächster Ausfall – Alcaraz wird bei Davis Cup Finals fehlen

Neben Jannik Sinner und Lorenzo Musetti fehlt mit Carlos Alcaraz ein weiterer Tennis-Star bei den Davis Cup Finals.

Nach der Absage von Jannik Sinner und Lorenzo Musetti wird auch Carlos Alcaraz bei den Davis Cup Finals fehlen. Das teilt der 22-Jährige auf Instagram mit.

Nach Abraten der medizinischen Abteilung wird der Spanier das Turnier nicht bestreiten. Er leide an einem Muskelödem im Oberschenkel.

Spanien trifft am kommenden Donnerstag im Viertelfinale auf Tschechien. Österreich, das sich am Mittwoch mit Gastgeber Italien matcht, könnte frühestens im Finale auf Spanien treffen.

