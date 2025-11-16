NEWS

Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei WM

Österreichs Top-Duo darf in Adelaide erstmals jubeln. Die zweite Niederlage gibt es hingegen für Christoph Dressler und Philipp Waller.

Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei WM Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Timo Hammarberg und Tim Berger haben bei der Beachvolleyball-WM in Adelaide ihren ersten Erfolg eingefahren.

Österreichs Top-Duo besiegte am Sonntag Damian Gomez/Eblis Veranes aus Kuba mit 2:1 (-19,15,9).

Hammarberg zeigte sich erleichtert, dass man nach einem "schlechten" Start noch gut reingefunden habe. Wir sind jetzt happy, dass wir unser erstes Spiel bei einer Herren-WM gewonnen haben." Berger sagte vollen Angriff für Montag voraus. "Wir können noch jede Platzierung in der Gruppe bekommen. Es ist alles offen. Wir sind heiß auf das Spiel und wollen alles reinhauen."

Zweite Niederlage für Dressler/Waller

Die zweite Niederlage in der Gruppenphase kassierten Christoph Dressler/Philipp Waller mit einem 1:2 (19,-17,-9) gegen die Polen Michal Bryl/Bartosz Losiak.

Am Montag sind alle drei ÖVV-Teams und damit auch die bereits aufgestiegenen Dorina und Ronja Klinger wieder im Einsatz.

