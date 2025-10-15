Diese 28 Nationen haben ihr Ticket für die WM 2026 schon fix

Die Jagd nach den WM-Tickets hat begonnen!

Während in Europa noch alles offen ist, haben bereits einige Nationen aus den anderen Kontinentalverbänden ihr Ticket für die WM 2026 gelöst.

Das liegt unter anderem daran, dass die kommende Weltmeisterschaft im Zeichen von mehreren Premieren steht. Erstmals wird eine Fußball-WM nämlich mit den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada in drei Nationen ausgetragen. Zudem erweiterte die FIFA das Teilnehmerfeld von 32 auf 48 Nationen.

Diese Nationen haben ihr Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 bereits fix: