Beach-Volleyball: Alle drei ÖVV-Duos überstehen WM-Gruppenphase

Timo Hammarberg/Tim Berger und Christoph Dressler/Philipp Waller sind mit jeweils einem Sieg aus der Gruppenphase der Beach-Volleyball-WM in Adelaide aufgestiegen.

Dressler/Waller gelang der entscheidende Erfolg am Montag mit einem 2:0 (15,15) gegen die Chinesen Wang Yanwei/Du Hongjun. Ein 0:2 (-20,-12) kassierten zum Abschluss Hammarberg/Berger gegen Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar, der Sieg am Sonntag reichte den jungen Österreichern aber zum Weiterkommen.

Die bereits fix aufgestiegenen Dorina und Ronja Klinger haben das letzte Gruppenspiel gegen die Schweizerinnen Anouk und Zoe Verge-Depre am Montag noch vor sich.