NEWS

Beach-Volleyball: Alle drei ÖVV-Duos überstehen WM-Gruppenphase

Die Endrunde in Australien läuft für den österreichischen Volleyballverband (ÖVV) bisher vielversprechend. Alle Duos haben die Gruppenphase erfolgreich gemeistert.

Beach-Volleyball: Alle drei ÖVV-Duos überstehen WM-Gruppenphase Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Timo Hammarberg/Tim Berger und Christoph Dressler/Philipp Waller sind mit jeweils einem Sieg aus der Gruppenphase der Beach-Volleyball-WM in Adelaide aufgestiegen.

Dressler/Waller gelang der entscheidende Erfolg am Montag mit einem 2:0 (15,15) gegen die Chinesen Wang Yanwei/Du Hongjun. Ein 0:2 (-20,-12) kassierten zum Abschluss Hammarberg/Berger gegen Cherif Younousse/Ahmed Tijan aus Katar, der Sieg am Sonntag reichte den jungen Österreichern aber zum Weiterkommen.

Die bereits fix aufgestiegenen Dorina und Ronja Klinger haben das letzte Gruppenspiel gegen die Schweizerinnen Anouk und Zoe Verge-Depre am Montag noch vor sich.

Mehr zum Thema

Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei WM

Hammarberg/Berger mit erstem Sieg bei WM

Beachvolleyball
Straka, Maruska & Co. im run4future impulstalk: GAME.SET.FUTURE

Straka, Maruska & Co. im run4future impulstalk: GAME.SET.FUTURE

Mehr Sport
Italiens Weg zur Tennis-Hochburg - Österreich als "Little Italy"?

Italiens Weg zur Tennis-Hochburg - Österreich als "Little Italy"?

Tennis
9
Sinner: "Es gibt kein besseres Ende“

Sinner: "Es gibt kein besseres Ende“

Tennis - ATP
1
New-York-Jets-Profi durch Schüsse schwer verletzt

New-York-Jets-Profi durch Schüsse schwer verletzt

Football
Sinner triumphiert im letzten Kracher 2025 gegen Alcaraz

Sinner triumphiert im letzten Kracher 2025 gegen Alcaraz

Tennis - ATP
11
Dennis Novak hängt den Tennis-Schläger an den Nagel

Dennis Novak hängt den Tennis-Schläger an den Nagel

Tennis - ATP
13
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport ÖVV-Nationalteam Timo Hammarberg Tim Berger Philipp Waller Christoph Dressler Ronja Klinger Dorina Klinger