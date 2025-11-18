45.000 Fans! Haaland & Co. in Norwegen gefeiert

Norwegen fährt zur Weltmeisterschaft 2026!

Mit einem 4:1-Auswärtssieg in der Qualifikation gegen Italien haben Erling Haaland & Co. nicht nur das WM-Ticket gelöst, sondern eine lange Durststrecke beendet.

Das norwegische Nationalteam nahm zuletzt im Jahr 2000 an einem Fußball-Großereignis teil. Bei der EM in den Niederlanden und Belgien war nach der Vorrunde Schluss. Die letzte WM-Teilnahme datiert – wie bei Österreich – aus dem Jahr 1998. Damals ging es bis ins Achtelfinale.

Großer Jubel in der Hauptstadt

Nach dem Sieg in Italien wurde Norwegens Nationalmannschaft am Montagabend in Oslo frenetisch empfangen. Laut Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks "NRK" fanden sich zur Feier auf dem Rathausplatz 45.000 Fans ein.

"Es ist unglaublich, die Unterstützung und Liebe zu spüren, die wir heute hier erfahren. Zu sehen, dass so viele Menschen gekommen sind, ist einfach fantastisch. Tausend, tausend Dank an euch alle", sagte Martin Ödegaard, der aktuell an einer Knieverletzung laboriert.

"Das ist schön zu sehen. Es ist wichtig, dass jetzt richtig gefeiert wird", freute sich auch Superstar Haaland. Der Ex-Salzburger erzielte beim 4:1 gegen Italien einen Doppelpack.

Die Norweger spielten eine staubtrockene WM-Quali und gewannen alle ihrer acht Spiele. Das Torverhältnis (37:5) fällt deutlich aus.