KK Krka KK Krka KRK
BC Vienna BC Vienna VIE
Endstand
97:73
24:21 , 23:19 , 24:20 , 26:13
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BC Vienna schließt ABA-League mit Niederlage ab

Schon vor dem letzten Spiel war der Verbleib in der Liga gesichert.

BC Vienna schließt ABA-League mit Niederlage ab Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Der BC Vienna hat die Saison in der ABA-Basketballliga mit einer Niederlage abgeschlossen.

Die Wiener verloren am Montag im Play-out in Slowenien gegen Krka Novo Mesto 73:97 (40:47). Im Hinspiel konnte sich das Team von Head Coach Mike Coffin noch 92:76 durchsetzen.

Nicht einmal 24 Stunden lagen zwischen dem Beginn des BSL-Spiels gegen die Dukes (Sonntag 17.00) und dem ABA-Match in Novo Mesto (Montag, 17.30).

Den Verbleib in der Liga hatte sich BC Vienna bereits mit dem 92:84-Sieg gegen FMP in Belgrad in der vorletzten Runde gesichert.

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