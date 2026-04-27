BC Vienna schließt ABA-League mit Niederlage ab

Der BC Vienna hat die Saison in der ABA-Basketballliga mit einer Niederlage abgeschlossen.

Die Wiener verloren am Montag im Play-out in Slowenien gegen Krka Novo Mesto 73:97 (40:47). Im Hinspiel konnte sich das Team von Head Coach Mike Coffin noch 92:76 durchsetzen.

Nicht einmal 24 Stunden lagen zwischen dem Beginn des BSL-Spiels gegen die Dukes (Sonntag 17.00) und dem ABA-Match in Novo Mesto (Montag, 17.30).

Den Verbleib in der Liga hatte sich BC Vienna bereits mit dem 92:84-Sieg gegen FMP in Belgrad in der vorletzten Runde gesichert.