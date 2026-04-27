ÖTV-Youngsters in erster Mauthausen-Runde ausgeschieden

Sebastian Sorger und Matthias Ujvary sind beim ATP-Challenger in Mauthausen in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 20-jährige Sorger muss sich dem an Position sechs gesetzten Tomas Barrios Vera (Chile) in drei Sätzen mit 1:6, 6:2, 4:6 geschlagen geben.

Ujvary, 21, unterliegt dem Franzosen Hugo Gaston - auf der dritten Position der Setzliste - mit 0:6, 1:6 glatt.

Am Montag ist noch Jurij Rodionov gegen Darwin Blanch (USA) im Einsatz.