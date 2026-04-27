Gaston, Hugo GAS
Ujvary, Matthias UJV
Endstand
2:0
6:0 , 6:1
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NEWS

ÖTV-Youngsters in erster Mauthausen-Runde ausgeschieden

Sebastian Sorger und Matthias Ujvary überstehen die erste Runde des Challengers in Mauthausen nicht. Ein weiteres ÖTV-Ass ist noch im Einsatz.

ÖTV-Youngsters in erster Mauthausen-Runde ausgeschieden Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sebastian Sorger und Matthias Ujvary sind beim ATP-Challenger in Mauthausen in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 20-jährige Sorger muss sich dem an Position sechs gesetzten Tomas Barrios Vera (Chile) in drei Sätzen mit 1:6, 6:2, 4:6 geschlagen geben.

Ujvary, 21, unterliegt dem Franzosen Hugo Gaston - auf der dritten Position der Setzliste - mit 0:6, 1:6 glatt.

Am Montag ist noch Jurij Rodionov gegen Darwin Blanch (USA) im Einsatz.

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