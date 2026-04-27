Rockets vermeiden Sweep, Siege für Celtics und Spurs

In der NBA können die Houston Rockets in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers einen Sweep abwenden.

Spiel vier geht mit 115:96 an die Rockets, die auf 1:3 stellen und das frühe Aus vermeiden. Amen Thompson führt die Texaner mit 23 Zählern an. Beim Gegner muss sich LeBron James mit zehn Punkten begnügen.

Ebenfalls mit 3:1 führen nun die Boston Celtics nach einem 128:96 bei den Philadelphia 76ers. Payton Pritchard mit 32 und Jayson Tatum mit 30 Punkten sind die Protagonisten.

Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs nach einer Zwangspause in Spiel drei wegen einer Gehirnerschütterung mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Blocks zu einem 114:93 bei den Portland Trail Blazers und zum 3:1 in der Serie. De'Aaron Fox bringt es auf 28 Zähler.