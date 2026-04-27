Houston Rockets Houston Rockets HOU Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers LAL
Endstand
115:96
26:21 , 30:26 , 34:18 , 25:31
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Rockets vermeiden Sweep, Siege für Celtics und Spurs

Während "Wemby" sein Team zum nächsten Erfolg führt, müssen sich die LA Lakers mit dem Aufstieg noch gedulden. Auch die Celtics bauen die Führung aus.

Rockets vermeiden Sweep, Siege für Celtics und Spurs Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1/APA
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In der NBA können die Houston Rockets in der Playoff-Serie gegen die Los Angeles Lakers einen Sweep abwenden.

Spiel vier geht mit 115:96 an die Rockets, die auf 1:3 stellen und das frühe Aus vermeiden. Amen Thompson führt die Texaner mit 23 Zählern an. Beim Gegner muss sich LeBron James mit zehn Punkten begnügen.

Ebenfalls mit 3:1 führen nun die Boston Celtics nach einem 128:96 bei den Philadelphia 76ers. Payton Pritchard mit 32 und Jayson Tatum mit 30 Punkten sind die Protagonisten.

Victor Wembanyama führt die San Antonio Spurs nach einer Zwangspause in Spiel drei wegen einer Gehirnerschütterung mit 27 Punkten, zwölf Rebounds und sieben Blocks zu einem 114:93 bei den Portland Trail Blazers und zum 3:1 in der Serie. De'Aaron Fox bringt es auf 28 Zähler.

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