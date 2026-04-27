Rakotomanga Rajaonah, Tiantsoa Sarah RAK
Tagger, Lilli TAG
Endstand
0:2
0:6 , 4:6
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Bagel! Tagger meistert Auftakthürde in Saint-Malo souverän

Die 18-jährige Österreicherin lässt Lokalmatadorin Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah keine Chance. Im ersten Satz gelingt ihr sogar ein Bagel.

Bagel! Tagger meistert Auftakthürde in Saint-Malo souverän Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Lilli Tagger zieht beim WTA-125-Turnier im französischen Saint-Malo souverän ins Achtelfinale ein. Die 18-jährige Österreicherin schlägt Lokalmatadorin Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah zum Auftakt 6:0, 6:4.

Im ersten Satz setzt Tagger mit einem Bagel direkt ein kräftiges Ausrufezeichen.

Auch im zweiten Satz führt die Osttirolerin dank zweier Breaks schnell mit 4:0. Das fünfte Game muss sie ohne eigenen Punkt abgeben. Da Rakotomanga Rajaonah ihre nächsten beiden Games durchbringt und ein weiteres Break holt, steht es plötzlich 4:4. Doch Tagger beweist Nerven, bringt zunächst ihr eigenes Game durch und sorgt dann mit dem Break zum 6:4 für das Knockout.

Im Achtelfinale am Mittwoch trifft die Österreicherin auf die Siegerin des Duells zwischen Alina Korneeva und Amandine Monnot.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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