Lilli Tagger zieht beim WTA-125-Turnier im französischen Saint-Malo souverän ins Achtelfinale ein. Die 18-jährige Österreicherin schlägt Lokalmatadorin Tiantsoa Sarah Rakotomanga Rajaonah zum Auftakt 6:0, 6:4.

Im ersten Satz setzt Tagger mit einem Bagel direkt ein kräftiges Ausrufezeichen.

Auch im zweiten Satz führt die Osttirolerin dank zweier Breaks schnell mit 4:0. Das fünfte Game muss sie ohne eigenen Punkt abgeben. Da Rakotomanga Rajaonah ihre nächsten beiden Games durchbringt und ein weiteres Break holt, steht es plötzlich 4:4. Doch Tagger beweist Nerven, bringt zunächst ihr eigenes Game durch und sorgt dann mit dem Break zum 6:4 für das Knockout.

Im Achtelfinale am Mittwoch trifft die Österreicherin auf die Siegerin des Duells zwischen Alina Korneeva und Amandine Monnot.