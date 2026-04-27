Rodionov, Jurij ROD
Blanch, Darwin BLA
Endstand
1:2
6:1 , 1:6 , 6:7
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Auch Rodionov erleidet Erstrunden-Aus in Mauthausen

Der 26-Jährige gewinnt den ersten Satz noch souverän, gerät dann aber ins Hintertreffen.

Auch Rodionov erleidet Erstrunden-Aus in Mauthausen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nach Sebastian Sorger und Matthias Ujvary erwischt es nun auch Jurij Rodionov in der ersten Runde des ATP-Challengers in Mauthausen.

Der 26-Jährige verliert in Runde eins mit 6:1, 1:6, 6:7 (6) gegen den US-Amerikaner Darwin Blanch (ATP-244.).

Im Live-Ranking belegt Rodionov somit den 158. Platz, verbessert sich Stand jetzt also um vier Ränge.

Mit Sandro Kopp, Joel Schwärzler und Lukas Neumayer haben noch drei ÖTV-Spieler ihre Erstrunden-Spiele in Mauthausen vor sich.

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