Potapova, Anastasia POT
Rybakina, Elena RYB
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Tennis heute LIVE: Anastasia Potapova - Elena Rybakina in Madrid

Das ÖTV-Ass hat es in Madrid unter die besten 16 geschafft und trifft dort auf die amtierende Australian-Open-Siegerin und Nummer zwei der Welt.

Tennis heute LIVE: Anastasia Potapova - Elena Rybakina in Madrid Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova kämpft beim WTA-1000er-Turnier in Madrid um den Einzug ins Viertelfinale!

Zuletzt bezwang die 25-Jährige mit Jelena Ostapenko eine einstige French-Open-Gewinnerin. Im Achtelfinale des Masters wartet nun ein noch größerer Brocken.

Potapova trifft auf Elena Rybakina (KAZ), amtierende Australian-Open-Siegerin sowie Nummer zwei der WTA-Weltrangliste.

Das Duell findet am späten Montagabend - etwa gegen 21:10 Uhr statt. Zum LIVE-Ticker >>>

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