Potapova, Anastasia POTRybakina, Elena RYB
Heute 21:10 Uhr
NEWS
Tennis heute LIVE: Anastasia Potapova - Elena Rybakina in Madrid
Das ÖTV-Ass hat es in Madrid unter die besten 16 geschafft und trifft dort auf die amtierende Australian-Open-Siegerin und Nummer zwei der Welt.
Anastasia Potapova kämpft beim WTA-1000er-Turnier in Madrid um den Einzug ins Viertelfinale!
Zuletzt bezwang die 25-Jährige mit Jelena Ostapenko eine einstige French-Open-Gewinnerin. Im Achtelfinale des Masters wartet nun ein noch größerer Brocken.
Potapova trifft auf Elena Rybakina (KAZ), amtierende Australian-Open-Siegerin sowie Nummer zwei der WTA-Weltrangliste.
Das Duell findet am späten Montagabend - etwa gegen 21:10 Uhr statt. Zum LIVE-Ticker >>>