Tennis heute LIVE: Anastasia Potapova - Elena Rybakina in Madrid

Anastasia Potapova kämpft beim WTA-1000er-Turnier in Madrid um den Einzug ins Viertelfinale!

Zuletzt bezwang die 25-Jährige mit Jelena Ostapenko eine einstige French-Open-Gewinnerin. Im Achtelfinale des Masters wartet nun ein noch größerer Brocken.

Potapova trifft auf Elena Rybakina (KAZ), amtierende Australian-Open-Siegerin sowie Nummer zwei der WTA-Weltrangliste.

Das Duell findet am späten Montagabend - etwa gegen 21:10 Uhr statt. Zum LIVE-Ticker >>>