Kapfenberg Bulls Kapfenberg Bulls KAP Traiskirchen Lions Traiskirchen Lions TRA
Endstand
83:71
22:15 , 27:17 , 15:22 , 19:17
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Kapfenberg und Wien nach Sweep im BSL-Halbfinale

Die ersten beiden Semifinalisten stehen fest. Sie setzten sich jeweils zu Null durch.

Kapfenberg und Wien nach Sweep im BSL-Halbfinale Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Seit Sonntagabend stehen mit den Kapfenberg Bulls und dem BC Vienna die ersten beiden Semifinalisten der win2day Basketball Superliga fest. Beide Mannschaften fixierten jeweils mit einem klaren Heimsieg den "Sweep" in der "best-of-5"-Viertelfinalserie.

Grunddurchgangssieger Kapfenberg landete einen 83:71-Erfolg über die Traiskirchen Lions. Den dritten Sieg zurrten die Steirer, die insgesamt 50 Prozent ihrer Dreipunktewürfe verwerteten, bereits in der ersten Halbzeit fest.

Überragender Akteur war Quinton Green, der aus der Distanz sieben von acht Würfen traf. Kapfenberg steht erstmals seit 2021 wieder unter den letzten vier Teams der win2day Basketball Superliga.

BC Vienna fertigt Klosterneuburg ab

Der BC Vienna sorgte indes gleich mit dem ersten Viertel (33:16) für klare Verhältnisse und distanzierte die Klosterneuburg Dukes am Ende mit 108:78. Für den ABA League-Teilnehmer scorten sechs Spieler zweistellig.

Für Wien ist es die siebente Semifinalteilnahme der Vereinsgeschichte.

Halbfinal-Gegner noch offen

Deren Gegner werden kommende Woche ermittelt: Am Donnerstag, 30. April um 19:00 Uhr hat der UBSC Graz gegen die Flyers Wels die Möglichkeit, den Aufstieg zu fixieren.

Einen Tag später, am Freitag, 1. Mai um 17.30 Uhr will Titelverteidiger Oberwart Gunners bei den Swans Gmunden das Semifinalticket buchen.

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