Die San Antonio Spurs sind möglicherweise mit dem Ausfall von Ausnahmespieler Victor Wembanyama konfrontiert.

Der Defensivspieler der Saison in der NBA verletzt sich im zweiten Spiel der Play-off-Serie gegen die Portland Trail Blazers. Nach einem Foulspiel von Jrue Holiday im zweiten Viertel fällt "Wemby" unglücklich, schlägt mit dem Kiefer auf dem Boden auf. Anschließend wird er ins "Concussion Protocol" aufgenommen, und kehrt nicht in die Partie zurück.

"Ich weiß nur, dass er eine Gehirnerschütterung hat", so Trainer Mitch Johnson. Angaben zu einer möglichen Ausfallzeit gibt es dementsprechend noch keine, ein längerer Ausfall wäre jedenfalls bitter für die Spurs. Sie verlieren das Spiel 103:106, die Trail Blazers gleichen in der Serie aus.

Celtics mit Niederlage

Ebenfalls auf 1:1 stellen können die Philadelphia 76ers, die gegen die Boston Celtics mit 111:97 gewinnen.

Bester Mann am Feld ist Bostons Jaylen Brown mit 36 Punkten (sieben Rebounds, vier Assists), die ansonsten schwache Dreier-Quote reicht aber nicht zum Sieg.

Die LA Lakers gewinnen indes auch Spiel zwei gegen die Houston Rockets. Angeführt von LeBron James (28 Punkte, acht Rebounds, sieben Assists) fahren die Lakers einen 101:94-Sieg ein.