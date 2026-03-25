"Grenzüberschreitendes Verhalten": UBI-Graz entlässt Betreuer

Aufruhr bei Frauen-Basketball-Bundesligist UBI Graz!

Wie am Mittwoch bekannt wird, trennt sich der Verein von einem seiner Betreuer. Dies wurde nach einer internen Prüfung der zuvor aufgekommenen Vorwürfe beschlossen.

Der Grund: Grenzüberschreitendes sowie unangemessenes Verhalten sowie verbale Entgleisungen gegenüber Spielerinnen.

Obmann Sebastian Eger-Mraulak: "Es tut mir sehr leid für die betroffenen Spielerinnen, dass sie Situationen ausgesetzt waren, die sie in eine Atmosphäre gebracht haben, die wir im Verein nicht haben wollen. Gleichzeitig bin ich dankbar, dass unsere Prozesse eine rasche Aufklärung ermöglicht haben und wir konsequent handeln konnten."