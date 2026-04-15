Beziehung mit NFL-Coach? Sportjournalistin tritt zurück

US-Sportjournalistin Dianna Russini hat ihre Anstellung bei The Athletic gekündigt.

Dies geschah weniger als eine Woche, nachdem veröffentlichte Fotos von ihr und dem Trainer der New England Patriots, Mike Vrabel, in einem Resort in Arizona zu einer internen Untersuchung bei dem Sportportal geführt hatten.

Die New York Post veröffentlichte vergangene Woche Fotos von Vrabel und Russini in einem Hotel in Sedona. Demnach seien die Aufnahmen vor den NFL-Eigentümerversammlungen entstanden, die am 29. März in Phoenix begannen.

Russini wehrt sich gegen Spekulationen

Russini reagiert mit ihrer Kündigung, in welcher sie schreibt:

"Ich habe die NFL meine gesamte Karriere über mit Professionalität und Hingabe begleitet und stehe hinter jeder Geschichte, die ich jemals veröffentlicht habe. Als der Artikel in Page Six (einer Klatschspalte der New York Post) zum ersten Mal erschien, unterstützte mich The Athletic uneingeschränkt, drückte Vertrauen in meine Arbeit und Stolz auf meine journalistische Leistung aus. Dafür bin ich dankbar."

"In den folgenden Tagen haben sich Kommentatoren in verschiedenen Medien leider in selbsterzeugte Spekulationen verstrickt, die schlichtweg keine Faktenbasis haben", schrieb Russini in einem Brief an den Chefredakteur von The Athletic, Steven Ginsberg, der The Associated Press vorliegt.

"Darüber hinaus rast diese Medienhysterie voran, ohne Rücksicht auf den Überprüfungsprozess, den The Athletic abzuschließen versucht. Sie eskaliert weiter, angefacht durch wiederholte Leaks, und ich habe kein Interesse daran, mich einer öffentlichen Untersuchung zu unterwerfen, die bereits weitaus mehr Schaden angerichtet hat, als ich bereit bin zu akzeptieren."

"Anstatt dies weiterlaufen zu lassen, habe ich beschlossen, mich jetzt zurückzuziehen – bevor mein aktueller Vertrag am 30. Juni ausläuft. Ich tue dies nicht, weil ich die Erzählung akzeptiere, die um diese Episode konstruiert wurde, sondern weil ich mich weigere, ihr weiteren Sauerstoff zu geben oder sie mich oder meine Karriere definieren zu lassen."

Hintergrund der Fotos

Russini kam 2023 zu The Athletic, nachdem sie fast ein Jahrzehnt bei ESPN tätig war, wo sie verschiedene Rollen innehatte, darunter als Moderatorin von SportsCenter, als NFL-Analystin und Insiderin. Bei The Athletic moderierte sie einen Podcast und trat auf deren Videoplattform auf.

Vrabel und Russini, die beide verheiratet sind, gaben nach der Veröffentlichung der Fotos Erklärungen gegenüber der Post ab, in denen sie die Darstellung herunterspielten. Russini sagte, die Fotos "repräsentieren nicht die Gruppe von sechs Personen, die sich tagsüber getroffen haben." Vrabel erklärte der Zeitung: "Diese Fotos zeigen eine völlig harmlose Interaktion und jeder Vorschlag, der etwas anderes andeutet, ist lächerlich."

Vrabel, der als Spieler mit New England drei Super Bowls gewann, bereitet sich auf seine zweite Saison als Trainer der Patriots vor. Er wurde AP NFL Coach of the Year, nachdem er das Team in der letzten Saison zu einer Bilanz von 14-3 geführt hatte, die mit einer Super-Bowl-Niederlage gegen Seattle endete. Vrabel gewann den AP NFL Coach of the Year Award bereits 2021 mit Tennessee.