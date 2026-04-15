Tennis LIVE: Lilli Tagger - Oleksandra Oliynykova in Rouen

ÖTV-Hoffnung Lilli Tagger startet am Mittwoch (ab 11:30 Uhr im LIVE-Ticker) in die erste Runde des WTA-250-Sandplatzturniers im französischen Rouen.

Die 18-jährige Osttirolerin bekommt es zum Auftakt mit der Ukrainerin Oleksandra Oliynykova zu tun. Die 25-Jährige ist aktuell 70. der Weltrangliste und rangiert damit 27 Plätze vor Tagger, die seit dieser Woche erstmals in den Top 100 aufscheint.

In der vergangenen Woche zog Tagger bei den Upper Austria Ladies Linz sensationell bis ins Viertelfinale ein, nun möchte die bereits fix für das Hauptfeld der French Open qualifizierte Lienzerin das nächste Ausrufezeichen setzen.

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