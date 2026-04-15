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Fürstenfeld Panthers ziehen sich aus Basketball-Superliga zurück

Die Steirer wechseln nach drei Superliga-Spielzeiten wieder in den Amateurbetrieb.

Fürstenfeld Panthers ziehen sich aus Basketball-Superliga zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Die Panthers Fürstenfeld verzichten in der kommenden Saison auf ein Antreten in der Basketball Superliga der Männer.

Wie die Liga am Mittwoch bekanntgab, zog das Tabellenschlusslicht seinen Lizenzantrag zurück und startet 2026/27 in der Landesliga. Der Meister von 2008 führte "sportliche und wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre" ins Treffen.

Zudem hätten umfangreiche Infrastruktur-Investitionen den zukünftigen Superliga-Spielbetrieb "erheblich" belastet.

Die Steirer möchten künftig den Fokus auf den Nachwuchs legen und einen Neustart im Mädchen- und Frauenbasketball begehen.

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