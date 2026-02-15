NEWS
Kapfenberg nach langer Pause wieder an BSL-Spitze
Nach dem Sieg über Klosterneuburg setzen sich die Kapfenberger nach fast fünf Jahren wieder an die Tabellenspitze.
Die Bulls Kapfenberg stehen nach knapp fünf Jahren wieder einmal an der Spitze der Basketball-Superliga der Männer.
Die Steirer setzen sich am Sonntag in der Auftaktrunde der Platzierungsrunde gegen die Klosterneuburg Dukes mit 96:73 (41:41) durch und liegen zwei Punkte vor den Oberwart Gunners und den Flyers Wels.
Die Burgenländer verloren bei BC Vienna 68:89 (38:42), die Oberösterreicher hatten schon am Samstag bei UBSC Graz mit 72:100 (27:48) den Kürzeren gezogen.