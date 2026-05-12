Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers LAL Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder OKC
Endstand
110:115
26:21 , 19:28 , 39:31 , 26:35
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Sweep! Startruppe um LeBron verzweifelt an OKC

Die LA Lakers verabschieden sich im Viertelfinale aus den NBA-Playoffs. In der Serie konnte kein einziges Match gegen Oklahoma gewonnen werden.

Sweep! Startruppe um LeBron verzweifelt an OKC Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Für LeBron James und die LA Lakers enden die NBA-Playoffs mit einem Sweep.

Auch das vierte Spiel der Viertelfinal-Serie verlieren die Lakers gegen Oklahoma City Thunder. Das Halbfinale fixiert das Team um Shai Gilgeous-Alexander mit einem 115:110-Sieg. Los Angeles' Superstar verbucht 24 Punkte (8/18 Field Goals, 12 Rebounds, 1 Double-Double).

Sechs Minuten ohne Lakers-Punkt

Nicht zum ersten Mal in dieser Serie startet das Franchise als LA gut, gewinnt das erste Viertel mit 26:21. Eine Durststrecke von über sechs Minuten ohne Punkt der Lakers nutzt OKC für einen 17:0-Lauf. Zur Halbzeit führt Oklahoma mit 49:45.

Das dritte Viertel läuft ausgeglichen, wobei die Gastgeber wieder rankommen. Im letzten Abschnitt entwickelt sich ein Shootout, den Oklahoma für sich entscheidet.

Unter anderem Gilgeous-Alexander (35 Punkte, 11/22 FG, 12/15 FT) überragt für die Thunder, die damit die ersten Champions seit den Warriors (2018) sind, die nach einer Meisterschaft erneut in den Conference Finals stehen. Dort treffen sie entweder auf die San Antonio Spurs oder die Minnesota Timberwolves (Serie: 2:2).

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#29 - Jalen Williams (Oklahoma City Thunder)
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