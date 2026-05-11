NEWS

Formula-Kite-Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter

Am Dienstag stehen vier weitere Wettfahrten an, ein Drittel der Qualifikation ist absolviert.

Formula-Kite-Olympiasieger Bontus nach erstem WM-Tag Dritter Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Formula-Kite-Olympiasieger Valentin Bontus hat einen starken Start in die WM vor Viana do Castelo in Portugal gefeiert.

Der 25-jährige Niederösterreicher holte in der gelben Flotte einen Wettfahrtsieg und drei zweite Plätze und liegt damit auf dem dritten Gesamtrang.

Die WM geht am Dienstag mit vier weiteren Wettfahrten weiter. Bontus dominierte mit Max Maeder aus Singapur seine Flotte: "Der Speed war super, einmal konnte ich Max sogar schlagen", sagte Bontus.

Allerdings ist erst ein Drittel der Qualifikation absolviert. "Es sind noch sehr viele Races zu bestreiten. Aber als Gesamtdritter reinzustarten, gibt schon Selbstvertrauen für den weiteren Verlauf", erklärte der Perchtoldsdorfer.

Rekorde für die Ewigkeit: Diese Bestmarken sind unerreichbar

Fußball - Tore in einem Kalenderjahr (91)
Fußball - Tore bei einer WM-Endrunde (13)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Weißhaidinger tankt mit Sieg weiter Selbstvertrauen für EM

Weißhaidinger tankt mit Sieg weiter Selbstvertrauen für EM

Mehr Sport
Stefanie Mayr gewinnt EM-Gold im Traben

Stefanie Mayr gewinnt EM-Gold im Traben

Mehr Sport
1
Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse

Wings for Life World Run 2026: Rekorde und Ergebnisse

Mehr Sport
1
Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Tennis - WTA
6
Erstrundenaus für Rodionov bei Challenger in Oeiras

Erstrundenaus für Rodionov bei Challenger in Oeiras

Tennis - ATP
Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Tennis - ATP
Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom

Tennis LIVE: Anastasia Potapova - Jessica Pegula in Rom

Tennis - WTA
14

Kommentare

Portugal Valentin Bontus Kitesurfen Sport-Mix Mehr Sport