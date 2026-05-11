Neumayer, Lukas NEU
Mochizuki, Shintaro MOC
Endstand
2:0
6:2 , 6:2
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Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Der Salzburger lässt zum Auftakt in der kroatischen Hauptstadt nichts anbrennen und zieht in die nächste Runde ein.

Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Zagreb in der nächsten Runde.

Der Salzburger bezwingt den an Position zwei gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki (ATP-130.) in zwei Sätzen glatt mit 6:2, 6:2.

Sein Zweitrundengegner steht noch nicht fest. Diesen kennt das ÖTV-Ass am Dienstag.

Im Achtelfinale trifft er auf den Sieger des Duells Diego Dedura (GER/ATP-283.) gegen den Lokalmatador Emanuel Ivanisevic (ATP-1505.), der per Wild Card in den Bewerb gekommen ist.

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