Neumayer, Lukas NEU
Mochizuki, Shintaro MOC
Endstand
2:06:2 , 6:2
NEWS
Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter
Der Salzburger lässt zum Auftakt in der kroatischen Hauptstadt nichts anbrennen und zieht in die nächste Runde ein.
Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Zagreb in der nächsten Runde.
Der Salzburger bezwingt den an Position zwei gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki (ATP-130.) in zwei Sätzen glatt mit 6:2, 6:2.
Sein Zweitrundengegner steht noch nicht fest. Diesen kennt das ÖTV-Ass am Dienstag.
Im Achtelfinale trifft er auf den Sieger des Duells Diego Dedura (GER/ATP-283.) gegen den Lokalmatador Emanuel Ivanisevic (ATP-1505.), der per Wild Card in den Bewerb gekommen ist.