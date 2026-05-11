Neumayer bei Challenger in Zagreb souverän weiter

Lukas Neumayer steht beim ATP-Challenger in Zagreb in der nächsten Runde.

Der Salzburger bezwingt den an Position zwei gesetzten Japaner Shintaro Mochizuki (ATP-130.) in zwei Sätzen glatt mit 6:2, 6:2.

Sein Zweitrundengegner steht noch nicht fest. Diesen kennt das ÖTV-Ass am Dienstag.

Im Achtelfinale trifft er auf den Sieger des Duells Diego Dedura (GER/ATP-283.) gegen den Lokalmatador Emanuel Ivanisevic (ATP-1505.), der per Wild Card in den Bewerb gekommen ist.