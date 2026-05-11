Pegula, Jessica PEG
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:0
7:6 , 6:2
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Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Im ersten Satz bringt die Österreicherin die Nummer fünf der WTA-Weltrangliste an ihre Grenzen. Am Ende ist diese aber doch zu stark.

Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapovas Erfolgslauf in Rom ist im Achtelfinale zu Ende!

Die 25-Jährige muss sich der Nummer fünf der Welt, Jessica Pegula (USA) mit 6:7(6) und 2:6 geschlagen geben.

Gerade im ersten Satz führt Potapova lange, die US-Amerikanerin kann aber zurückschlagen und ein Tiebreak erzwingen, welches sie knapp für sich entscheidet.

Im zweiten Satz kommt das ÖTV-Ass dann nicht mehr heran.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

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