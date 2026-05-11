Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben

Anastasia Potapovas Erfolgslauf in Rom ist im Achtelfinale zu Ende!

Die 25-Jährige muss sich der Nummer fünf der Welt, Jessica Pegula (USA) mit 6:7(6) und 2:6 geschlagen geben.

Gerade im ersten Satz führt Potapova lange, die US-Amerikanerin kann aber zurückschlagen und ein Tiebreak erzwingen, welches sie knapp für sich entscheidet.

Im zweiten Satz kommt das ÖTV-Ass dann nicht mehr heran.