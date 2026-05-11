Pegula, Jessica PEG
Potapova, Anastasia POT
Endstand
2:07:6 , 6:2
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Potapova muss sich Nummer fünf der Welt geschlagen geben
Im ersten Satz bringt die Österreicherin die Nummer fünf der WTA-Weltrangliste an ihre Grenzen. Am Ende ist diese aber doch zu stark.
Anastasia Potapovas Erfolgslauf in Rom ist im Achtelfinale zu Ende!
Die 25-Jährige muss sich der Nummer fünf der Welt, Jessica Pegula (USA) mit 6:7(6) und 2:6 geschlagen geben.
Gerade im ersten Satz führt Potapova lange, die US-Amerikanerin kann aber zurückschlagen und ein Tiebreak erzwingen, welches sie knapp für sich entscheidet.
Im zweiten Satz kommt das ÖTV-Ass dann nicht mehr heran.