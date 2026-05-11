Stefanie Mayr gewinnt EM-Gold im Traben

Die Salzburgerin Stefanie Mayr hat bei ihrem Debüt bei der Frauen-EM im Traben am Wochenende in Budapest Gold geholt.

Die 18-Jährige war nach dem ersten Tag nur auf Rang sechs gelegen, holte sich mit einem Rennsieg und einem zweiten Platz aber noch den Titel vor der punktegleichen Schwedin Barbro Maria Elfstrand.

"Das war für mich schon überraschend. Im ersten Moment habe ich es null realisieren können, mit der Bundeshymne sind dann die Emotionen gekommen", erzählte sie.

Mayr ist Absolventin der Pferdewirtschaftsschule und kommt aus einer Traberfamilie, die in Maishofen einen eigenen Rennbetrieb hat. Sie ist die Enkelin des österreichischen Rekordchampions Gerhard Mayr, der sechsfache Europameister Christian Mayr ist ihr Großonkel.