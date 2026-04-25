Jayson Tatum glänzt mit 25 Punkten und Jaylen Brown steuert ebenfalls 25 Zähler bei, um die Boston Celtics zum 108:100-Sieg über die Philadelphia 76ers zu führen und damit die 2:1-Führung in der Erstrunden-Playoff-Serie der Eastern Conference zu übernehmen.

Tatum trifft fünf von neun Dreipunktwürfen in seinem erst 19. Spiel dieser Saison nach einer Achillessehnen-Operation im vergangenen Mai. Brown erzielt in der Schlussphase des vierten Viertels acht Punkte in Folge und bringt sein Team mit 96:92 in Führung, was für etwas Abstand zu den Sixers sorgt, die nach einem überraschenden Sieg in Spiel 2 in Boston voller Selbstvertrauen waren.

Tatum versenkt einen Dreier zur 100:96-Führung und Payton Pritchard trifft einen Step-Back-Dreier zum 103:98. Tatum, der nach fast einem Jahr ohne Spiel noch immer versucht, seine Topform wiederzufinden, ist es dann auch, der mit dem finalen Dreipunkt-Dagger zur 106:100-Führung die Entscheidung besiegelt.

Philadelphia spielt auch in Spiel 3 ohne Center Joel Embiid, da dieser sich nach einer Blinddarmentfernung am 9. April langsam wieder ins Training integriert. Tyrese Maxey erzielt 31 Punkte und Paul George fügt 18 hinzu.

Spiel 4 findet am Sonntag in Philadelphia statt.

Lakers stellen gegen Rockets nach Verlängerung auf 3:0

Die Los Angeles Lakers nutzen die Abwesenheit von Kevin Durant bei den Houston Rockets zu einem 112:108-Sieg und übernehmen die 3:0-Serienführung in der Erstrunden-Serie der Western Conference.

LeBron James erzielt 29 Punkte, darunter einen Ausgleichstreffer zum 3-Punkte-Wurf 13 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit, Marcus Smart steuert acht Punkte in der Verlängerung bei.

Smart fügt 21 Punkte und 10 Assists hinzu, und Rui Hachimura steuert 22 Punkte für die Lakers bei. Alperen Sengun führt die Rockets mit 33 Punkten und 16 Rebounds an. Amen Thompson steuert 26 Punkte und 11 Rebounds bei.

Die Lakers kämpfen sich von einem Sechs-Punkte-Rückstand unter 30 Sekunden vor Schluss zurück und können die Serie am Sonntagabend in Houston sweepen.

Spurs gewinnen ohne Wembanyama

Die San Antonio Spurs gewinnen Spiel 3 gegen die Portland Trail Blazers 120:108 und gehen in der Serie mit 2:1 in Führung.

Stephon Castle erzielt 33 Punkte. Dylan Harper fügt 27 Punkte und 10 Rebounds für die Spurs hinzu, die im dritten Viertel mit 15 Punkten zurücklagen.

Vor dem Spiel gab Spurs-Trainer Mitch Johnson bekannt, dass Wembanyama nicht spielen würde, da er sich weiterhin von einer Gehirnerschütterung erholt, die er sich am Dienstagabend in Spiel 2 zugezogen hatte.

Jrue Holiday erzielt 29 Punkte für die Trail Blazers, die ihre erste Playoff-Heimpartie seit 2021 bestritten, aber die Abwesenheit von Wembanyama letztendlich nicht nutzen können.

Spiel 4 der Erstrunden-Serie findet am Sonntag (Ortszeit Portland) im Moda Center statt.