Nullnummer im Spitzenspiel: Keine Tore zwischen Milan und Juve

In der 34. Runde der Serie A trennen sich die AC Milan und Juventus Turin mit 0:0.

Es ist bereits das vierte torlose Remis in den letzten sechs Begegnungen zwischen beiden Teams. Durch diese Punkteteilung rutschen die Mailänder auf den dritten Rang ab, während die SSC Napoli vorbeizieht und die Turiner den vierten Platz belegen.

Thuram steht zu weit vorne

Vor 75.681 Zuschauern im Giuseppe Meazza übernehmen die Gäste aus Turin früh die Initiative. Die erste nennenswerte Möglichkeit vergibt Kephren Thuram, dessen Schuss das Tor verfehlt (10.). Youssouf Fofana setzt den Ball neben das Gehäuse (23.). Nach einer kurzen Verletzungsunterbrechung von Weston McKennie (28.) nimmt das Offensivspiel an Fahrt auf.

Ein möglicher Treffer von Kephren Thuram für Juventus wird vom VAR überprüft, aber schließlich wegen Asbeits nicht gegeben (37.). Bis zum Pausenpfiff zeichnet sich Milans Schlussmann Mike Maignan aus, der zwei gefährliche Abschlüsse von Francisco Conceicao souverän pariert (40., 45.+1). Dazwischen verfehlt Luka Modric für die Mailänder das Tor (43.).

Starker Maignan und harte Zweikämpfe

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Juventus Turin das gefährlichere Team und drängt auf die Führung. Jeremie Boga schießt am Kasten vorbei (49.). Maignan rettet im Gegenzug ein weiteres Mal gegen den auffälligen Conceicao (49.).

Allegris Elf kommt durch Fofana zwar wieder zu einem Abschluss, doch der Ball geht erneut daneben (51.). Juventus hält den Druck hoch: Torhüter Maignan pariert einen Versuch von Bremer (53.).

Die Schlussphase ist zunehmend von harten Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt. Conceicao muss kurzzeitig behandelt werden (66.). Später prallen Manuel Locatelli und Modric schmerzhaft zusammen (76.). Während Locatelli auf den Rasen zurückkehrt, muss der verletzte Modric ausgewechselt werden (80.).

Den letzten Schuss auf das Tor der Hausherren durch Teun Koopmeiners entschärft der diesmal unbezwingbare Maignan (74.). Ein später Abseitspfiff gegen den eingewechselten Dusan Vlahovic (90.+3) beendet die finalen Offensivbemühungen der Gäste.

Blick auf die Tabellenspitze

Mit diesem Resultat festigen beide Mannschaften ihre Positionen auf den direkten Qualifikationsplätzen für die Champions League.

Das Unentschieden manifestiert die etablierte Konstellation: Die Turiner bleiben auf dem sicheren vierten Rang, während die SSC Napoli nun einen Zwei-Punkte-Vorsprung auf das drittplatzierte Milan hat.