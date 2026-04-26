Potapova, Anastasia POT
Ostapenko, Jelena OST
Endstand
2:1
4:6 , 6:4 , 6:4
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Achtelfinale! Potapova bezwingt ehemalige French-Open-Siegerin

Anastasia Potapova steht in der spanischen Hauptstadt in der Runde der letzten 32. Dort wartet die amtierende Australian-Open-Gewinnerin.

Achtelfinale! Potapova bezwingt ehemalige French-Open-Siegerin Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Anastasia Potapova zieht beim WTA-1000-Turnier in Madrid ins Achtelfinale ein.

Die Österreicherin bezwingt die ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland in drei Sätzen mit 4:6, 6:4, 6:4.

Beide Spielerinnen finden schwer in die Gänge, Potapova kassiert im ersten Game direkt das Break. Zwar nimmt sie Ostapenko den Aufschlag gleich wieder ab, nur um ihren Serve ebenfalls zu verlieren. Dieses Break reicht der Lettin schließlich zum Satzgewinn.

Nach Auf und Ab wartet die Nummer 2 der Welt

Der zweite Satz startet fast ident, wobei Potapova diesmal ihren Aufschlag zum 2:1 durchbringt. Dafür kassiert sie das Break zum 2:3, schafft aber sofort das Rebreak und erzwingt mit einem weiteren Break zum 6:4 den Entscheidungssatz.

Dort stürmt Österreichs Nummer 1 rasch auf 3:0 davon, verliert dann aber vier Games am Stück. Mit drei Game-Gewinnen zieht die Lucky Loserin schließlich ins Achtelfinale ein. Auch 2025 schaffte es die Weltranglisten-56. unter die besten 32 in Madrid.

Dort wartet nun mit der Kasachin Elena Rybakina die aktuelle Nummer 2 der Welt und amtierende Australian-Open-Siegerin.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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