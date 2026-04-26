Paolo Banchero und Desmond Bane erzielten jeweils 25 Punkte. Die Orlando Magic verspielten eine 17-Punkte-Führung im vierten Viertel, kämpften sich aber zurück und besiegten die Detroit Pistons am Samstag mit 113:105. Damit liegen sie in ihrer Erstrunden-Playoff-Serie im Osten mit 2:1 in Führung.

Banchero sammelte zudem 12 Rebounds und verteilte neun Assists. Franz Wagner steuerte 17 Punkte für Orlando bei, Jalen Suggs kam auf 15 Zähler, und Wendell Carter Jr. verbuchte ein Spiel mit 14 Punkten und 17 Rebounds. Cade Cunningham war mit 27 Punkten bester Werfer für Detroit.

Die Pistons lagen noch 8:34 Minuten vor Schluss mit 79:96 zurück, übertrafen die Magic dann aber in den nächsten sechs Minuten mit 26:8 und gingen in Führung. Dennoch konnten die Pistons, bei denen Tobias Harris 23 Punkte erzielte, die Führung nicht halten. Spiel 4 findet am Montagabend in Orlando statt.

Magic vor möglicher Sensation

Es ist das 13. Mal seit 1984, als die NBA das Format mit 16 Teams einführte, dass ein Achtplatzierter in einer Erstrundenserie gegen einen Erstplatzierten mit 2:1 in Führung geht.

Von den bisherigen 12 schafften es fünf, die Sensation zu vollenden: Miami 2023, Philadelphia 2012, Memphis 2011, Golden State 2007 und New York 1999. Dabei ist Denver's Sieg gegen Seattle 1994, der erste 8-gegen-1-Seriensieg in der NBA-Geschichte, noch nicht einmal mitgezählt.

Die Magic, die erst vor etwas mehr als einer Woche ein Ausscheidungsspiel zu Hause gewinnen mussten, um dem Play-in-Turnier zu entgehen, wollen die nächste Mannschaft auf dieser Liste werden.

Oklahoma City besiegt Phoenix Sun

Shai Gilgeous-Alexander erzielte 42 Punkte und führte die Oklahoma City Thunder zu einem Sieg gegen die Phoenix Suns und einer 3:0-Führung in ihrer Erstrundenserie im Westen. Ajay Mitchell steuerte 15 Punkte für den verletzten Jalen Williams bei.

Gilgeous-Alexander, der amtierende MVP der Liga, traf 15 von 18 Würfen und frustrierte damit die Suns-Verteidigung, die über weite Strecken des Spiels gut mithielt. Alex Caruso kam von der Bank und steuerte 13 Punkte bei, während Chet Holmgren 10 Punkte, sieben Rebounds und zwei Blocks verzeichnete.

Die verteidigenden Champions Thunder können am Montag in Phoenix Spiel 4 gewinnen und die Serie damit sweepen. Dillon Brooks war mit 33 Punkten der beste Werfer der Suns.

Oklahoma City ging nach dem dritten Viertel mit 87:79 in Führung und gab diese nicht mehr ab. Ein schwieriger 19-Fuß-Jumper von Gilgeous-Alexander sorgte knapp fünf Minuten vor Schluss für eine 102:87-Führung und beendete die Hoffnungen der Suns auf eine Aufholjagd.

Knicks gleichen gegen Atlanta aus

Karl-Anthony Towns legte sein erstes Postseason-Triple-Double auf, OG Anunoby erzielte 22 Punkte und New York erholte sich von zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen, um Atlanta zu schlagen und die Serie im Osten mit 2:2 auszugleichen.

Towns verbuchte 20 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists. Der All-Star im elften Jahr wurde damit zum vierten Knicks-Spieler, der ein Triple-Double in einem Playoff-Spiel erzielte, nach Walt Frazier, Dick McGuire und Josh Hart.

Die Knicks empfangen Spiel 5 am Dienstagabend im Madison Square Garden, und die Serie wird definitiv für Spiel 6 am Donnerstag nach Atlanta zurückkehren.

New York übernahm die Kontrolle über das Spiel Mitte des ersten Viertels und behielt die Führung bis zum Ende. Zur Halbzeit führten die Knicks mit 68:44 und bauten den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels auf 20 Punkte aus.

New York, das in den beiden vorherigen Spielen jeweils mit einem Punkt verloren hatte, fand zurück zu seiner Form und setzte auf seine Stars Towns, Anunoby und Jalen Brunson, der 19 Punkte erzielte.

Timberwolves mit klarem Sieg gegen Nuggets

Ayo Dosunmu erzielte mit 43 Punkten eine Karrierebestleistung und sprang nach den Beinverletzungen von Anthony Edwards und Donte DiVincenzo ein. Er lieferte die punktereichste Playoff-Leistung eines Reservespielers seit 50 Jahren und führte Minnesota zum Sieg gegen Denver.

Die Timberwolves gingen damit in der Serie mit 3:1 in Führung. Das Spiel endete mit dem Ausschluss von Nikola Jokic (Denver) und Julius Randle (Minnesota), nachdem Jokic verärgert war, als Jaden McDaniels 2,1 Sekunden vor Schluss einen unbedeutenden Layup erzielte und den Wolves-Swingman in der Nähe seiner Bank konfrontierte.

Die eigentliche Story vor diesem Vorfall war Dosunmu, dessen Leistung als Einwechselspieler nur von Fred Brown übertroffen wurde, der am 15. April 1976 beim 111:116-Sieg von Seattle gegen Phoenix 45 Punkte von der Bank erzielte.