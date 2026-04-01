Pöltls Raptors gehen in Detroit leer aus

Nach zehn Fehlwürfen zum Start haben die Toronto Raptors am Dienstag (Ortszeit) in der NBA bei den Detroit Pistons eine 116:127-Niederlage einstecken müssen.

Der Rückstand beim Leader der Eastern Conference betrug dabei zwischenzeitlich 23 Punkte. Jakob Pöltl verbuchte 13 Zähler, vier Rebounds und je einen Assist sowie Steal. Der 2,13 Meter große Center kam auf 23:28 Einsatzminuten.

Die Partie war bereits mehr als sieben Minuten gelaufen, als RJ Barrett im elften Versuch der erste Korb aus dem Spiel für Toronto gelang. In Führung lagen die Kanadier in der Little Caesars Arena nie.

Pöltl: "Konnten nach der Pause nicht mehr mithalten

"Wir haben schlecht begonnen, uns mit ihrer (der Pistons, Anm.) Physis schwergetan und wenig getroffen", sagte Pöltl. "Nachdem wir uns ins Spiel zurückgekämpft hatten, konnten wir nach der Pause nicht mehr mithalten und haben insgesamt eine Feldwurfquote von 60 Prozent zugelassen", fügte der 30-jährige Wiener hinzu.

Barrett erzielte 24 Punkte für Toronto, während Detroit von Jalen Duren mit 31 Zählern angeführt wurde.

Bei noch sieben ausstehenden Partien in der regulären Saison liegen die Kanadier mit einer 42:33-Bilanz an sechster Stelle im NBA-Osten und stünden aktuell fix im Playoff. Bereits am Mittwoch empfangen sie die Sacramento Kings.

Siege für Orlando und Charlotte

Zwei Verfolger der Raptors blieben am Dienstag siegreich. Orlando Magic (40:35) bezwang die Phoenix Suns 115:111. Die Charlotte Hornets (40:36) kamen bei den Brooklyn Nets zu einem ungefährdeten 117:86. Für mögliche Gegner der Raptors in der ersten Playoff-Runde setzte es indes Niederlagen.

Die Cleveland Cavaliers verloren bei den Los Angeles Lakers 113:127. Luka Doncic erzielte 42 Punkte für die Gastgeber. Die New York Knicks mussten sich bei den Houston Rockets 94:111 geschlagen geben.