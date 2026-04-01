WM-Traum von Ex-Anif-Kicker geplatzt! Kongo & Irak lösen Ticket

Die Demokratische Republik Kongo löst das WM-Ticket. Im interkontinentalen Playoff setzen sich die Afrikaner mit 1:0 nach Verlängerung gegen Jamaika durch.

Das entscheidende Siegtor gelingt Burnley-Profi Axel Tuanzebe in der 100. Minute. Das letzte Mal bei einer WM war die DR Kongo 1974, also vor 52 Jahren. In der WM Gruppe K warten Portugal, Kolumbien und Usbekistan.

Für Jamaika endet hingegen der Traum erstmals seit 1998 wieder zu einer WM zu fahren. Das Team mit Aston-Villa-Kicker Leon Bailey, der zwischen 2011 und 2013 im Nachwuchs für den Salzburger Klub USK Anif auflief, geht leer aus. Im Halbfinale bezwang man noch Neukaledonien mit 1:0.

Irak löst letztes Ticket

Ebenso ohne WM-Ticket bleibt Bolivien. Die Südamerikaner unterliegen dem Irak mit 1:2. Paniagua gelingt in der 38. Minute zwischenzeitlich nach Hamad-Führung (10.) der Ausgleich für Bolivien.

Am Ende schießt Hussein (53.) die Iraker aber zum Großturnier. Es ist die erste erfolgreiche WM-Qualifikation in der Geschichte der Nationalmannschaft seit 1986. In Gruppe I warten Frankreich, Norwegen und der Senegal.

Bolivien war zuletzt 1994 vertreten, muss weiter warten.