WM-Traum von Ex-Anif-Kicker geplatzt! Kongo & Irak lösen Ticket
Das Warten hat für die DR Kongo ein Ende, nach 52 Jahren fahren sie zu einer Weltmeisterschaft. Jamaikas Träume enden im Playoff. Auch der Irak ist dabei.
Die Demokratische Republik Kongo löst das WM-Ticket. Im interkontinentalen Playoff setzen sich die Afrikaner mit 1:0 nach Verlängerung gegen Jamaika durch.
Das entscheidende Siegtor gelingt Burnley-Profi Axel Tuanzebe in der 100. Minute. Das letzte Mal bei einer WM war die DR Kongo 1974, also vor 52 Jahren. In der WM Gruppe K warten Portugal, Kolumbien und Usbekistan.
Für Jamaika endet hingegen der Traum erstmals seit 1998 wieder zu einer WM zu fahren. Das Team mit Aston-Villa-Kicker Leon Bailey, der zwischen 2011 und 2013 im Nachwuchs für den Salzburger Klub USK Anif auflief, geht leer aus. Im Halbfinale bezwang man noch Neukaledonien mit 1:0.
Irak löst letztes Ticket
Ebenso ohne WM-Ticket bleibt Bolivien. Die Südamerikaner unterliegen dem Irak mit 1:2. Paniagua gelingt in der 38. Minute zwischenzeitlich nach Hamad-Führung (10.) der Ausgleich für Bolivien.
Am Ende schießt Hussein (53.) die Iraker aber zum Großturnier. Es ist die erste erfolgreiche WM-Qualifikation in der Geschichte der Nationalmannschaft seit 1986. In Gruppe I warten Frankreich, Norwegen und der Senegal.
Bolivien war zuletzt 1994 vertreten, muss weiter warten.