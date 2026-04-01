ÖFB-Gegner Algerien und Jordanien spielen jeweils Remis

Die beiden ÖFB-Gegner Algerien und Jordanien haben ihren letzten Lehrgang vor der WM-Vorbereitung beendet.

Die Algerier spielen dabei in Turin durchaus überraschend gegen Uruguay 0:0. Jordanien holt ein 2:2 gegen Nigeria. Dabei gehen sie durch Tamari mit 1:0 in Führung (17.).

Argentinien mit Kantersieg

Die Nigerianer drehen durch Simon (25.) und Fernandez (41.) die Partie noch vor der Pause. Al Aldahod (77.) gelingt das 2:2.

Der weitere Gruppengegner Argentinien feiert hingegen einen 5:0-Kantersieg über Sambia, in deren Reihen Ried-Angreifer Kingstone Mutandwa stand (Spielbericht >>>).