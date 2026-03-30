Wichtiger Sieg! Pöltl und Raptors schlagen Magic klar

Enorm wichtiger Sieg für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors!

Die Kanadier bezwingen die Orlando Magic und somit einen direkten Konkurrenten um die direkte Qualifikation für die Playoffs deutlich mit 139:87.

Für Orlando, die im ersten Viertel noch mit 18:11 führen, rückt eine direkte Playoff-Qualifikation damit in weite Ferne. Die Teilnahme an den Playins ist aber sicher. Es ist Orlandos siebte Niederlage im achten Spie in Folgel.

Höchster Saisonsieg für Raptors

Die Raptors hingegen bleiben Fünfter der Eastern Conference - die Top 6 schaffen den unmittelbaren Einzug in die Playoffs. Es ist der höchste Saisonsieg sowie der zweithöchste der Vereinsgeschichte von Jakob Pöltl und Co.

Der Wiener steht 25:03-Minuten auf dem Parkett und erzielt elf Punkte, sieben Rebounds sowie drei Assists. RJ Barrett holt mit 24 die meisten Punkte für die Raptors.

Historisch war das 31:0 der Raptors binnen gut sieben Minuten von 14:20 auf 45:20, wobei Pöltl den Schlusspunkt setzte. Einen derartigen Lauf hatte es in der Liga seit dem Beginn derartiger Aufzeichnungen vor bald 30 Jahren noch nie gegeben.

"Wir haben unsere Gegner heute einfach mit unserer defensiven Intensität überrumpelt, haben die Turnover in einfache Punkte für uns verwandelt und dann auch gut geworfen", kommentierte der heimische NBA-Pionier den Kantersieg.

Konkurrenz patzt

Niederlagen hat es am Sonntag auch für weitere Play-off-Konkurrenten der Kanadier gesetzt. Miami Heat verlor bei Nachzügler Indiana Pacers 118:135. Die Charlotte Hornets mussten sich den Boston Celtics 99:114 geschlagen geben.

Titelverteidiger Oklahoma City Thunder rang die New York Knicks mit 111:100 nieder. Shai Gilgeous-Alexander zeichnete für 30 Punkte verantwortlich. Die Denver Nuggets feierten mit 116:93 gegen die Golden State Warriors den sechsten Sieg in Folge. Nikola Jokic verpasste mit 25 Zählern, 15 Rebounds und acht Assists knapp sein fünftes Triple-Double hintereinander.