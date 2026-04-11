Das Playoff-Rennen in der Eastern Conference der NBA bleibt für Jakob Pöltl und die Toronto Raptors bis zum letzten Spieltag im Grunddurchgang spannend.

Nach einem 95:112 bei den New York Knicks am Freitag (Ortszeit) brauchen die Kanadier am Sonntag einen Sieg gegen die Brooklyn Nets, um aus eigener Kraft unter den ersten sechs zu bleiben, die fix in die K.o.-Phase einziehen.

In Manhattan geben die ersatzgeschwächten Raptors ihre Chancen bereits im zweiten Viertel mit einem 15:29 aus der Hand. Die Knicks spielen die Partie sicher nach Hause und fixieren mit dem fünften Sieg hintereinander den dritten Platz im NBA-Osten.

Sollten die Kanadier Rang sechs behalten, treffen sie in der ersten Playoff-Runde neuerlich auf New York.

"Zu viele Punkte nach Ballverlusten"

Der Freitag im Madison Square Garden ist für Toronto als Team wie auch für Pöltl selbst ein gebrauchter Abend. Vier Punkte, drei Rebounds sowie je ein Assist und Steal in 19:25 Minuten auf dem Parkett stehen für den 30-jährigen Center bei seinem 45. Saisoneinsatz zu Buche.

Der Wiener verweist neben dem im zweiten Abschnitt "aufgerissenen" Rückstand auf "zu viele Punkte nach Ballverlusten", die sein Team zugelassen habe.

Gefahr droht Toronto im Fall einer Niederlage gegen Nachzügler Brooklyn zum Abschluss des Grunddurchgangs noch von Orlando Magic (liegt aktuell gleichauf mit 45:36-Siegen) und von den Philadelphia 76ers (44:37).

Das Team aus Florida hat mit dem 127:103 bei den Chicago Bulls die jüngsten fünf Partien gewonnen. Die 76ers setzen sich bei den Indiana Pacers 105:94 durch. Orlando ist am Sonntag bei den Boston Celtics zu Gast, Philadelphia empfängt die Milwaukee Bucks.

Denver gewinnt Spitzenduell mit Oklahoma City

Die Denver Nuggets entscheiden das Spitzenduell mit Oklahoma City Thunder 127:107 für sich und feiern den elften Sieg in Serie. Bei beiden Teams fehlen dabei Starspieler wie u.a. Nikola Jokic bei den Gastgebern aus Colorado bzw. Shai Gilgeous-Alexander beim Titelverteidiger.

Den zweiten Sieg in Folge feiern indes die Los Angeles Lakers. Ohne ihre Star-Spieler Luka Doncic und Austin Reeves feiert "Purple and Gold" einen deutlichen 101:73-Sieg über die Phoenix Suns. LeBron James führt sein Team mit einem 28-Punkte-Double-Double an.

Tabellen der NBA >>>