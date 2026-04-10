Real kommt gegen Girona nicht über Remis hinaus

Real Madrid kommt am 31. Spieltag der Primera Division zuhause nicht über 1:1 gegen den FC Girona hinaus.

Alvaro Arbeloas Heimmannschaft, wo David Alaba 90 Minuten lang auf der Bank sitzt, dominiert die Anfangsphase. Mbappé und Vinicius Junior scheitern an Girona-Keeper Paulo Gazzaniga; ein Mbappé-Tor wird wegen Abseits annulliert.

Girona verteidigt und kontert, Azzedine Ounahi prüft Keeper Andriy Lunin. Trotz viel Ballbesitz und Eckbällen für Real bleibt es torlos zur Pause.

Girona gleicht prompt aus

Nach der Pause belohnt sich Real: Valverde trifft nach Vorarbeit von Brahim Diaz. Girona gleicht schnell aus, Lemar erzielt das 1:1 nach Zuspiel von Martinez Arnau.

Real drängt vehement, doch Mbappé und Vinicius Junior scheitern erneut am starken Gazzaniga.

In der Nachspielzeit überprüft der VAR eine mögliche Elfmetersituation für Real, revidiert die Entscheidung jedoch. Es bleibt beim 1:1.

Real Madrid sichert die Champions-League-Qualifikation, erleidet aber einen Dämpfer im Titelkampf. Girona holt einen wertvollen Auswärtspunkt und bestätigt seine stabile Form.