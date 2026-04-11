Nächstes Kalajdzic-Tor! "Bin erst bei 80 Prozent"

Mit einer guten Leistung und seinem Tor in der 61. Minute leistete Sasa Kalajdzic einen wichtigen Beitrag zum 3:2-Sieg des LASK gegen Red Bull Salzburg in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga (Spielbericht>>>).

Persönlich läuft es für den 28-Jährigen zurzeit immer besser, gerade nach seiner schweren Kreuzband-Verletzung.

Das Erfolgsgeheimnis sei, dass er seinem Körper Zeit gegeben habe. Besonders sein Umfeld hebt der Wiener dabei positiv hervor: "Ich habe Leute um mich herum, die sich um mich kümmern und die nicht nur den Erfolg im Kopf haben, sondern wirklich mein Wohlergehen."

Lob an Kühbauer

Trainer Dietmar Kühbauer hat hierbei eine große Rolle gespielt: "'Didi' weiß, wie man jemanden mental herkriegt und anspornt." Generell bringe ihn zurzeit jedes Spiel und jedes Training weiter.

Für den ÖFB-Akteur, der zuletzt bei den beiden Testspielen des ÖFB-Teams eingewechselt wurde und erstmals nach über zwei Jahren sowie seinem dritten Kreuzbandriss wieder für Österreich auflief, war es am Freitag der zweite Treffer in Folge. Auch beim 4:1-Sieg am vergangenen Wochenende gegen die Wiener Austria durfte er jubeln.

"Ich werde Woche für Woche besser und fühle mich auch besser", resümiert er selbst. Besonders die Balance zwischen Wollen, aber nicht zu viel Wollen spiele dabei eine große Rolle.

"Habe meinen Job gemacht"

Angesprochen auf die Frage, bei wie viel Prozent er sich selbst gerade sehe, meint er: "Ich bin irgendwo bei 80 Prozent, könnte man sagen." Dennoch wolle er den Moment genießen sowie "dass ich gesund bin, dass ich Spaß habe und dass die Mannschaft gut funktioniert."

Zu überschwänglich will der Torschütze nach dem Sieg, der den LASK weiter im Titelrennen und aktuell auf Rang zwei der Tabelle hält, aber nicht werden: "Ich habe meinen Job gemacht, das gemacht, was man von mir erwartet wird." Nun wolle er es über längere Zeit noch besser machen.

Bei Höchstform Zeit zum Abschied?

Kühbauer traut das seinem Spieler zu: "Sasa ist ein Spieler, der äußerst elegant und jetzt wieder fit ist, das sieht man. Er kann seinen Körper unglaublich gut einsetzen und hat unglaubliche Skills", lobt er.

Für die Mannschaft sei der dreifache Saisontorschütze extrem wichtig. Er könne seine Mitspieler durch seine Pässe besser machen, verlautbart sein Coach. Solange man ihn habe, werde er dem LASK Freude bereiten - sprich, bis zum Ablauf seiner Leihe von den Wolverhampton Wanderers.

Zurzeit sieht sich Kalajdzic selbst ja erst bei 80 Prozent. Was denn passiere, wenn er die 100 Prozent erreicht?

"Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr bei uns sein", befürchtet Kühbauer.