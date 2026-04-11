Straka schafft beim Masters den Cut - McIlroy auf Rekordjagd

Österreichs bester Golfer Sepp Straka hat beim Masters in Augusta/Georgia den Cut ins Wochenende geschafft.

Der gebürtige Wiener spielt beim ersten Majorturnier des Jahres am Freitag mit einer 72er-Runde Platzstandard, das ergibt nach der 73 vom Donnerstag 145 Schläge (1 über Par). Damit liegt er auf dem geteilten 32. Platz.

Straka, der auf Rang 33 liegend in den zweiten Tag gegangen war, legt einen Fehlstart hin und verbucht am ersten Loch nach einer Bunkerlandung ein Bogey. Mit Schlaggewinnen auf den Bahnen zwei und neun macht der gebürtige Wiener Boden gut.

Doch auch die "back nine" beginnt der Weltranglisten-13. nach einem verpatzten Abschlag mit einem Bogey. In der Folge bleibt Straka ohne große Ausreißer, vergibt aber auf den Grüns ein besseres Ergebnis und somit auch eine klare Verbesserung in der Gesamtwertung.

McIlroy in Führung

In Führung nach zwei Runden liegt Rory McIlroy. Er hat am Freitag auf den hinteren neun Löchern im Augusta National mit einer Birdie-Serie die Führung beim Masters ausgebaut und liegt nach 36 Löchern mit sechs Schlägen Vorsprung in Front.

Der Titelverteidiger aus Nordirland spielt eine 65 und scheint bei 12 unter Par (132 Schläge) vor der dritten Runde kaum zu schlagen zu sein. Das größte verbleibende Drama könnte darin bestehen, ob McIlroy den Rekord von Tiger Woods übertreffen kann, der 1997 das Masters mit einem Vorsprung von 12 Schlägen auf Tom Kite gewann.

Patrick Reed und Sam Burns liegen beide mit 6 unter Par sechs Schläge hinter McIlroy, während Justin Rose, Shane Lowry und Tommy Fleetwood sieben Schläge zurückliegen.

Für Samstag wird ein weiterer heißer, trockener Tag mit Temperaturen von bis zu 29 Grad Celsius erwartet. Hier sind die wichtigsten Informationen vor der dritten Runde des Masters:

Wer hat den Cut verpasst?

Bryson DeChambeau, der seine letzten beiden LIV-Golf-Turniere gewonnen hatte und als einer der Favoriten galt, verpasst den Cut um zwei Schläge nach einem Triple-Bogey am Par-4 18. Loch. Die Cut-Linie lag bei 4 über Par (136 Schläge).

Jon Rahm, der Masters-Champion von 2023, kämpft sich mit einer 70 am Freitag, nachdem er in der ersten Runde eine 78er Runde ohne ein einziges Birdie spielte, ins Wochenende und schafft den Cut gerade so.