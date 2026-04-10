Playoffs zum Greifen nahe! Pöltls Raptors schlagen Miami erneut

Die Toronto Raptors haben am Donnerstag (Ortszeit) auch das zweite Duell mit Miami Heat binnen 48 Stunden in der NBA gewonnen.

Auf das 121:95 vom Dienstag ließen sie ein 128:114 folgen und sind als aktuell Fünfte der Eastern Conference dem Play-off ganz nah. Jakob Pöltl verzeichnete sechs Punkte, zwei Rebounds und je einen Assist sowie Block.

Der Center hatte früh drei Fouls verübt und musste sich mit 17:25 Einsatzminuten begnügen.

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Die Raptors waren mit einem 0:7 gestartet, übernahmen jedoch noch im ersten Abschnitt die Kontrolle über die Partie und gaben die Führung nicht mehr aus der Hand. Brandon Ingram stach beim 45. Saisonsieg mit 38 Punkten heraus. Toronto hat alle vier Duelle mit Miami im Spieljahr für sich entschieden.

"Immer die richtigen Antworten parat gehabt"

"Wir haben wieder sehr intensiv gespielt und von starken individuellen Leistungen, allen voran von Brandon Ingram, profitiert", betonte Pöltl.

Der Gegner habe gute Runs gehabt, "aber wir haben gut dagegengehalten und immer die richtigen Antworten parat gehabt". Im Endeffekt habe "unsere defensive Intensität" an Miami genagt und "das Spiel zu unseren Gunsten entschieden", so der 30-jährige Wiener.

Ein Sieg reicht für die Playoffs

Bereits am Freitag sind die Raptors bei den New York Knicks zu Gast. Den NBA-Grunddurchgang schließen sie am Sonntag gegen die Brooklyn Nets ab.

Weil die Philadelphia 76ers bei den Houston Rockets 102:113 verloren haben, reicht den Kanadiern aus den ausstehenden zwei Partien bereits ein Sieg, um auch ohne fremde Hilfe einen Platz unter den ersten sechs im Osten zu behaupten und die direkte Play-off-Qualifikation zu schaffen.

"Sehr schweres Spiel" wartet

Freitag-Gegner New York gewann gegen die Boston Celtics 112:106. Die Gastgeber entschieden die Partie im Madison Square Garden mit einem 31:23 im Schlussviertel für sich. Josh Hart mit 26 und Jalen Brunson mit 25 Punkten waren die erfolgreichsten Scorer.

"Auswärts bei den Knicks wird auf jeden Fall ein sehr schweres Spiel", blickte Pöltl voraus. "Natürlich ist die Extra-Motivation da, es geht für uns um einen Play-off-Platz und es ist nach wie vor sehr knapp."

Houston feierte mit dem 113:102 gegen Philadelphia den achten Sieg hintereinander. Kevin Durant steuerte als bester Werfer 29 Zähler bei. LeBron James führte die Los Angeles Lakers nach zuletzt drei Niederlagen mit 26 Punkten, acht Rebounds und elf Assists zu einem 119:103 bei den Golden State Warriors.