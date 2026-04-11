2. Liga heute im LIVE-Stream: Austria Salzburg - Admira Wacker

Traditionsduell an Spieltag 25. Die Austria aus Salzburg empfängt am Samstag die Admir (ab 14:30 Uhr im LIVE-Stream <<<).

Die Austrianer liegen mit 28 Punkten auf dem soliden neunten Tabellenrang und können als Aufsteiger mehr als zufrieden sein.

In der letzten Runde remisierten die Salzburger 1:1 beim FC Hertha Wels. Dies war sogleich das zweite Remis in Folge.

Die Südstädter liegen mit 39 Zählern auf Rang fünf und damit fünf Punkte hinter der Tabellenführung.

Nach der Entlassung von Trainer Silberberger erhofft man sich nun mehr Konstanz in den Ergebnissen. Zuletzt remisierte die Admira 1:1 mit Austria Lustenau.

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