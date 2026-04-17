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Frank Lampard führt Coventry City zurück in die Premier League

Der frühere englische Teamspieler steigt mit dem Klub nach 25 Jahren wieder ins Oberhaus auf.

Frank Lampard führt Coventry City zurück in die Premier League Foto: © GETTY
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Coventry City hat nach 25 Jahren Absenz die Rückkehr in die englische Premier League geschafft.

Der in der Championship voranliegenden Mannschaft von Trainer Frank Lampard reichte am Freitagabend ein 1:1 bei den Blackburn Rovers, um den Aufstieg zu fixieren.

2001 war der Klub nach 34 Jahren im Oberhaus aus der ersten Spielklasse abgestiegen.

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