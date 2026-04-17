Royer, Valentin ROY
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:1
7:5 , 3:6 , 6:3
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Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Das ÖTV-Talent zieht beim Challenger-Turnier in Portugal den Kürzeren.

Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Joel Schwärzler scheidet beim ATP-Challenger im portugiesischen Oeiras im Viertelfinale aus.

Der junge Vorarlberger muss sich gegen den Franzosen Valentin Royer (ATP-76.) 5:7, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Royer breakt Schwärzler im ersten Satz zum 6:5 und serviert zum 7:5 aus. Das ÖTV-Talent kämpft sich mit einem 6:3 im zweiten Durchgang zurück. Im letzten Satz gibt Schwärzler sein drittes Aufschlagspiel ab und muss sich aus dem Turnier verabschieden.

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