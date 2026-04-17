Schwärzler muss sich in Oeiras-Viertelfinale geschlagen geben

Joel Schwärzler scheidet beim ATP-Challenger im portugiesischen Oeiras im Viertelfinale aus.

Der junge Vorarlberger muss sich gegen den Franzosen Valentin Royer (ATP-76.) 5:7, 6:3, 3:6 geschlagen geben.

Royer breakt Schwärzler im ersten Satz zum 6:5 und serviert zum 7:5 aus. Das ÖTV-Talent kämpft sich mit einem 6:3 im zweiten Durchgang zurück. Im letzten Satz gibt Schwärzler sein drittes Aufschlagspiel ab und muss sich aus dem Turnier verabschieden.