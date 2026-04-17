Inter macht nächsten Schritt in Richtung Meistertitel

Inter Mailand steht in der Serie A nach dem nächsten Sieg vor dem Titelgewinn.

Die Nerazzurri siegen am Freitag daheim gegen Cagliari 3:0, der Vorsprung auf Napoli beträgt vorerst zwölf Punkte. Cagliari ist als 16. noch nicht vor dem Abstieg gerettet.

Nach einer torlosen ersten Hälfte schießen Thuram (52.) und Barella (56.) in den ersten zehn Minuten nach der Pause die 2:0-Führung heraus, Zielinski setzt in der Nachspielzeit den Schlusspunkt (90.+2).

Für Como setzt es im Rennen um einen internationalen Startplatz mit dem 1:2 gegen Sassuolo die zweite Niederlage in Folge.

Sassuolos Volpato (42.) und Nzola (44.) sorgen vor der Pause für den Doppelschlag. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trifft Comos Paz zum 2:1 (45.+2). Sassuolo ist Tabellen-9., Como steht auf Rang fünf. Fünf Runden sind nach diesem Wochenende in Italien noch zu spielen.