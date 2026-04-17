RC Lens RC Lens RCL Toulouse FC Toulouse FC TFC
Endstand
3:2
0:2 , 3:0
  • Saud Abdulhamid
  • Adrien Thomasson
  • Ismaelo Ganiou
  • Cristian Casseres Jr
  • Seny Koumbassa
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Bei Baidoo-Comeback: Lens dreht 0:2-Rückstand gegen Toulouse

Dank des Siegtreffers in der Nachspielzeit bleibt Lens Tabellenführer Paris Saint-Germain auf den Fersen.

Bei Baidoo-Comeback: Lens dreht 0:2-Rückstand gegen Toulouse Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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RC Lens jubelt am 30. Spieltag der französischen Ligue 1 über einen 3:2-Heimsieg gegen den FC Toulouse. Samson Baidoo gibt nach zweimonatiger Verletzungspause sein Comeback.

Der ÖFB-Verteidiger sitzt zunächst noch auf der Bank und verfolgt von dort den Blitzstart der Gäste. Casseres (6.) und Koumbassa (13.) stellen früh auf 2:0. Dann schwächt sich Toulouse jedoch selbst. Gboho fliegt mit Rot vom Platz (17.).

In der zweiten Hälfte startet Lens das Comeback. Abdulhamid (61.) und Kapitän Thomasson (67.) gleichen binnen sechs Minuten aus. In der 85. Minute kommt Baidoo zu seinem Comeback und darf wenige Minuten später über den Siegtreffer jubeln. Abwehrkollege Ganiou trifft in der Nachspielzeit zum 3:2-Sieg (90.+1).

Damit bleibt Lens Tabellenführer Paris Saint-Germain auf den Fersen. PSG hat aktuell einen Punkt Vorsprung, allerdings auch zwei Spiele weniger absolviert.

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