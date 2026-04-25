Endstand
3:20:1 , 3:1
- Antoine Griezmann
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Alexander Sörloth
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Alexander Sörloth
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Aitor Paredes
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Gorka Guruzeta
NEWS
Atletico feiert knappen Sieg gegen Bilbao
Die Madrilenen drehen in der zweiten Hälfte auf und marschieren Richtung Champions League.
Atletico Madrid setzt sich am 32. Spieltag von LaLiga mit 3:2 gegen Athletic Bilbao durch.
Die Basken starten frech, als Paredes ein Zuspiel von Ruiz De Galarreta verwertet (23.). Nach der Pause fegt ein Offensiv-Orkan über die Gäste: Griezmann gleicht aus (49.), ehe Sörloth nach Vorlage von Alex Baena auf 2:1 stellt (54.).
In der Nachspielzeit trifft Sörloth nach Assist von Nahuel Molina zur Vorentscheidung (90+3.). Gorka Guruzeta besorgt nochmal den zu späten Anschluss für Bilbao (90+7.), das schlussendlich leer ausgeht.
Atletico sichert durch den Sieg einen Champions-League-Platz ab. Bilbao ist weiter im Niemandsland der Tabelle.