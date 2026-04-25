Atletico feiert knappen Sieg gegen Bilbao

Atletico Madrid setzt sich am 32. Spieltag von LaLiga mit 3:2 gegen Athletic Bilbao durch.

Die Basken starten frech, als Paredes ein Zuspiel von Ruiz De Galarreta verwertet (23.). Nach der Pause fegt ein Offensiv-Orkan über die Gäste: Griezmann gleicht aus (49.), ehe Sörloth nach Vorlage von Alex Baena auf 2:1 stellt (54.).

In der Nachspielzeit trifft Sörloth nach Assist von Nahuel Molina zur Vorentscheidung (90+3.). Gorka Guruzeta besorgt nochmal den zu späten Anschluss für Bilbao (90+7.), das schlussendlich leer ausgeht.

Atletico sichert durch den Sieg einen Champions-League-Platz ab. Bilbao ist weiter im Niemandsland der Tabelle.