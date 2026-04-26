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2. Liga heute im LIVE-Stream: Admira Wacker - Sturm Graz II

Die Südstädter treffen im ADMIRAL Topspiel der 27. Runde auf die jungen Blackies. LIVE-Stream:

Textquelle: © LAOLA1
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Zum Abschluss der 27. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfängt die Admira Sturm Graz II (ab 10:30 Uhr im LIVE-Stream >>>).

Die Niederösterreicher liegen mit 41 Punkten sechs hinter Spitzenreiter Lustenau auf Platz fünf. Zuletzt remisierten die Südstädter daheim 0:0 gegen die Vienna. Dies war sogleich das dritte Unentschieden in Folge.

Anders Sturm II, das mit 21 Zählern nur auf Rang 14 in der Tabelle liegt und um den Abstieg kämpft. Die Jung-Grazer trennten sich vergangenes Wochenende 1:1 mit Austria aus Klagenfurt.

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LIVE-Stream:

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