SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 D98 SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg ELV
Endstand
3:3
2:3 , 1:0
  • Patric Pfeiffer
  • Fraser Hornby
  • Fraser Hornby
  • Tom Zimmerschied
  • Maximilian Rohr
  • Lukas Petkov
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Torspektakel im Aufstiegsduell zwischen Darmstadt und Elversberg

Vor allem in einer ereignisreichen ersten Hälfte geht es viel hin und her, für beide Teams ist das Remis zu wenig.

Torspektakel im Aufstiegsduell zwischen Darmstadt und Elversberg Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Rückschläge für SV Darmstadt und SV Elversberg im Aufstiegskampf der 2. Deutschen Bundesliga.

Die beiden Teams trennen sich am 31. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 3:3. Nach früher Zwei-Tore-Führung der Hausherren drehen die Gäste das Spiel, ehe Darmstadt in Unterzahl ausgleicht.

Das Spiel beginnt mit einem furiosen Traumstart für die Hausherren: Patric Pfeiffer trifft nach Vorlage von Hiroki Akiyama zur frühen Führung (14.), nur Sekunden später erzielt Fraser Hornby eiskalt das 2:0 (15.).

Elversberg dreht das Spiel

Die Saarländer schlagen jedoch wütend zurück: Tom Zimmerschied verkürzt nach Vorarbeit von David Mokwa (26.), ehe Maximilian Rohr nach Zuspiel des starken Lukas Petkov den Ausgleich besorgt (34.).

Kurz vor der Pause sieht Torschütze Pfeiffer nach einer folgenschweren Aktion glatt Rot von Schiedsrichter Richard Hempel (44.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte nutzt Elversberg die Schockstarre und stellt durch Petkov auf 2:3 (45+2.).

Darmstadt kommt zurück

Trotz einem Mann weniger auf dem Feld markiert Hornby nach Zuspiel von Isac Lidberg wenige Minuten nach Wiederanpfiff sensationell das 3:3 (51.). In der Folge entwickelt sich eine reine Abwehrschlacht.

Elversberg drängt in Überzahl mit insgesamt 17 Torschüssen und sieben Eckbällen auf den Sieg, lässt aber die Präzision vermissen und schießt gleich neun Mal neben das Gehäuse.

Darmstadt verteidigt aufopferungsvoll, hält mit zwölf eigenen Abschlüssen tapfer dagegen und rettet das spektakuläre Remis über die Zeit.

In der Tabelle verliert Elversberg einen Platz an Hannover und ist nur noch Vierter. Darmstadt hat als Fünfter bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

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