Ab Sonntag kämpfen bei den 47. Bundesmeisterschaften der Sparkasse-Schülerinnenliga in Spital an der Drau wieder zehn Schulen mit Mädchen der 5. bis 8. Schulstufe um den Titel.

Diese wurden bei den Landesmeisterschaften ermittelt. Die SMS Eisenerz ist als einzige Schule dabei, die sich bereits einmal zum Bundesmeister krönte. Insgesamt gewannen sie als Rekordhalter sogar schon achtmal. Der letzte Triumph gelang ihnen 2017.

Fünf Neulinge sind vertreten

Mit dem GRG16 Maroltingergasse (Wien), dem BG Tanzenberg (Kärnten), der MS Lauriacum Enns (Oberösterreich), der SMS Hof (Salzburg) und dem BG Hollabrunn (Niederösterreich) sind fünf Neulinge im Teilnehmerfeld zu finden.

Nach längerer Pause wieder qualifiziert sind die SMS Wörgl (Tirol) und die SMS Nüziders (Vorarlberg). Zudem gehen die SMS Güssing und das BGR Viking an den Start, diese zwei Teams waren bereits letztes Jahr in Güssing dabei. Zweitgenannte krönten sich zum Vizemeister. Kärnten darf als Austragungsort zwei Teams stellen.

Schauplatz ist das BG Porcia Spittal an der Drau. Am Sonntag finden die Auslosung und die Eröffnung statt (19:15 Uhr), ehe am Montag und Dienstag (ab 9:00 Uhr) die Gruppenspiele starten. Am Mittwoch folgen Kreuz- und Platzierungsspiele (ab 9:00 Uhr) und am Donnerstag das kleine (9:30 Uhr) und große Finale (10:30 Uhr).

Spielmodus hat sich bewährt

Gespielt wird zu Beginn in einer Fünfergruppe jeder gegen jeden, die Kärntner Teams müssen jedoch vorerst getrennt werden. Die Gruppensieger ziehen ins Halbfinale ein, während es für die zweit- und drittplatzierten mit dem Viertelfinale weitergeht. Die Sieger treffen im Halbfinale auf die Gewinner der Gruppen. Dort spielen sie um den Finaleinzug, die Verlierer des Viertelfinalduells matchen sich um Rang fünf. Die Gruppenvierten beziehungsweise -fünften bestreiten die Spiele um die Plätze sieben und neun.

Mit zwei gewonnenen Sätzen darf man als Sieger vom Platz gehen. Ein Satz geht bis 25 mit zwei Punkten Unterschied. Ist das Spiel noch nicht entschieden, kommt es zu einem Entscheidungssatz. Dieser geht bis 15 Punkte mit zwei Zählern Unterschied.

Zudem wird der Spielmodus Vier-gegen-Vier beibehalten. 2024 wurde der Sechs-gegen-Sechs-Modus verabschiedet. Seither haben deutlich mehr Schulen am Bewerb teilgenommen. 2024 waren es noch 270, 2026 sind es 337 gewesen.

Kein Titelverteidigung möglich

2024 und 2025 ging der Sieg an die HS Bad Radkersburg aus der Steiermark. Eine Titelverteidigung ist nicht möglich, denn das Team ist dieses Jahr nicht qualifiziert.

Die meisten Titel hat die Steiermark. 15 Siege gingen an das Bundesland. Deutlich weniger hat Wien mit acht und Niederösterreich beziehungsweise Oberösterreich mit fünf. Salzburg hat noch nie gewonnen.

Alle Spiele werden auf dem YouTube-Kanal der Sparkasse-Schülerliga im Livestream zu sehen sein.