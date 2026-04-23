Längste NBA-Playoff-Heimmisere beendet - Pistons schlagen Magic

Cade Cunningham erzielte 27 Punkte, verteilte 11 Assists und sammelte sechs Rebounds und führte damit die top-gesetzten Detroit Pistons zu einem 98:83-Sieg gegen die achtgesetzten Orlando Magic am Mittwochabend.

Damit stellten die Pistons ihre Erstrundenserie ein und beendeten die längste Heimmisere in der NBA-Playoff-Geschichte.

Die Pistons hatten zuvor 11 Heimspiele in Folge in den Playoffs verloren, eine Durststrecke, die im Jahr 2008 begann. Spiel 3 findet am Samstag in Orlando statt.

Detroit im dritten Viertel überlegen

Detroit dominierte das dritte Viertel und verwandelte ein ausgeglichenes Spiel in einen deutlichen Sieg, indem sie die Magic in dieser Periode mit 38:16 überrannten. Sechs Spieler der Pistons erzielten dabei mindestens fünf Punkte.

Nachdem Cunningham im ersten Spiel mit 39 Punkten eine persönliche Playoff-Bestleistung erzielt hatte und dabei wenig Unterstützung erhielt, hatte der All-Star-Guard diesmal reichlich Hilfe. Fünf seiner Teamkollegen erzielten zweistellige Punktezahlen.

Für die Magic erzielten Jalen Suggs 19 Punkte und Paolo Banchero 18. Sie trafen zusammen nur 11 von 25 Würfen, während das Team insgesamt nur 33% traf und eine Saison-Niedrigpunktzahl erreichte.

Tobias Harris von Detroit erzielte 16 Punkte, Jalen Duren und Ausar Thompson jeweils 11, und Duncan Robinson sowie Isaiah Stewart kamen jeweils auf 10 Punkte. Robinson traf drei dringend benötigte Dreipunktewürfe für ein Team, das mit Distanzwürfen Probleme hat.

Franz Wagner und Desmond Bane von Orlando erzielten jeweils 12 Punkte, während Wendell Carter Jr. nach 17 Punkten im ersten Spiel auf magere drei Punkte bei nur 1 von 6 Würfen beschränkt war.

Thunder führen Serie gegen Phoenix mit 2:0 an

Shai Gilgeous-Alexander erzielte 37 Punkte und gab neun Assists und führte Oklahoma City zum Sieg gegen Phoenix, womit die Thunder in ihrer Erstrundenserie der Western Conference mit 2:0 in Führung gingen.

Gilgeous-Alexander erzielte bereits am Sonntag im ersten Spiel der Serie 25 Punkte, traf aber nur 5 von 18 Würfen. Im zweiten Spiel zeigte er mit 13 von 25 Treffern eine deutliche Steigerung, nachdem ihm kurz vor dem Spiel die Trophäe für den NBA Clutch Player of the Year überreicht worden war.

Chet Holmgren und Jalen Williams steuerten jeweils 19 Punkte für Oklahoma City bei.

Williams musste jedoch im dritten Viertel mit einer Verletzung an der linken Hamstring das Spiel verlassen und kehrte nicht mehr zurück. Williams, der in der Saison 2024-25 zum All-Star gewählt wurde, verpasste diese Saison bereits 30 Spiele wegen einer Verletzung an der rechten Hamstrings, nachdem er die ersten 19 Spiele nach einer Operation am rechten Handgelenk ausgefallen war.

Einige Heimniederlagen für Top-Teams

Fünf höher gesetzte Teams hatten in der ersten Woche der Playoffs Heimspiele verloren, darunter die Top-Drei-Seeds der Eastern Conference – Detroit, Boston und New York – sowie die Nummer 2 und 3 der Western Conference – San Antonio und Denver. Oklahoma City entging diesem Schicksal, indem sie 47,3% aus dem Feld trafen und 21 Ballverluste des Gegners erzwangen.

Dillon Brooks führte die Suns mit 30 Punkten an, bevor er im vierten Viertel mit fünf persönlichen Fouls ausschied. Devin Booker erzielte 22 Punkte und Jalen Green fügte 21 für Phoenix hinzu, das am Samstag Spiel 3 ausrichten wird.