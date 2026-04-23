Tor-Debütant Schuster - "Ein Arschtritt tut ihm gut"

"Endlich!"

Daniel Beichlers Reaktion auf das Premieren-Tor von Jannik Schuster beim 1:1 gegen die Wiener Austria (Spielbericht>>>) kann gleichzeitig als Kritik aufgefasst werden.

"Der Jannik rennt ja selbst schon länger einem Tor nach. Er ist Innenverteidiger, aber er hat eine richtig gute Qualität im Kopfballspiel", lässt der Steirer durchblicken, dass er sich schon das ein oder andere Tor mehr vom jungen Innenverteidiger des FC Red Bull Salzburg gewünscht hätte.

Schuster unter Beichler gesetzt

Das ändert freilich nichts daran, dass Beichler vom Tiroler Abwehrspieler absolut überzeugt ist. Seit seiner Übernahme als "Bullen"-Coach hat Schuster - wenn fit - nur vier Spielminuten verpasst und dadurch unter anderem Zehn-Millionen-Mann Joane Gadou auf die Bank verdrängt.

"Das ist natürlich ein gutes Gefühl. Aber bei uns ist es extrem eng - wenn du am Wochenende keine Leistung bringst, kann es sein, dass man wieder rausfällt. Das ist das Gute am Konkurrenzkampf, dass man immer ans Leistungs-Limit gehen muss", so der Salzburger Matchwinner, der auch abseits von seinem Tor eine starke Leistung abspulte.

Hin und wieder braucht es einen Arschtritt

Um immer ans Leistungs-Limit zu kommen, dürfte es in der Vergangenheit der ein oder anderen Maßnahme seitens Beichler bedurft haben. "Ihm tut es immer wieder gut, einen leichten Arschtritt zu bekommen. Dafür bin ich gerne bereit", grinst der Jungtrainer.

Sein Weg und jener Schusters kreuzten sich schon vor fast fünf Jahren, als Beichler dessen Coach in der Salzburger U16 wurde: "Ich bin sehr kritisch mit ihm, ich kenne den Burschen schon lange."

Gleichzeitig hält der 37-Jährige fest: "Er hat seine Qualität und seinen Wert für die Mannschaft."

Gute Harmonie mit Drexler