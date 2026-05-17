Jetzt abstimmen! Das Bundesliga-Team der Saison 2025/26

Die Bundesliga-Saison 2025/26 steht in den Büchern.

Daher ist es Zeit für die Wahl zum Team dieser Saison in der ADMIRAL Bundesliga!

Wir haben die Vorauswahl getroffen, nun bist du an der Reihe. Stelle bis zum 26. Mai (8:00 Uhr) dein Team der Saison zusammen, gib deine Stimme ab und teile deine ganz persönliche Wahl mit deinen Freunden und der LAOLA1-Community.

Dein Bundesliga-Team der Saison 2025/26: